  • 16 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.162
    EURO 7.176
  • BIST 94759.64
    ALTIN 236.427
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Baz istasyonundan akü çalanlar tutuklandı

Baz istasyonundan akü çalanlar tutuklandı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da, bir GSM şirketine ait baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Baz istasyonundan akü çalanlar tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacakılavuz Mahallesi'nde bir firmanın baz istasyonundan akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayında 34 RT 1417 plakalı aracın kullanıldığını tespit etti.

Aracın sahibi İ.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, olayı G.Z ve E.A. ile gerçekleştirdiklerini, aküleri de 2 bin 700 liraya sattıklarını söylediği öğrenildi.

İ.G. ile ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan diğer 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER