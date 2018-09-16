Baz istasyonundan akü çalanlar tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacakılavuz Mahallesi'nde bir firmanın baz istasyonundan akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayında 34 RT 1417 plakalı aracın kullanıldığını tespit etti.

Aracın sahibi İ.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, olayı G.Z ve E.A. ile gerçekleştirdiklerini, aküleri de 2 bin 700 liraya sattıklarını söylediği öğrenildi.

İ.G. ile ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan diğer 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA