Başkentte özel halk otobüslerinde "Ankarakart" dönemi

Ankara sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinde de "Ankarakart" kullanılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi'nde, Başkent’te toplu taşıma hizmeti veren "Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği" taslağı oy birliği ile kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu'nun imzaladığı Başkanlık yazısı ile EGO Genel Müdürlüğü Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği ile Ankarakart kullanımına ilişkin engeller ortadan kaldırılmış oldu.

Böylece, Ankara sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinde de diğer toplu taşıma hizmetlerinde olduğu gibi Ankarakart'ın kullanılmasının önü açıldı.

Kaynak: AA