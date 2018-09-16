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TSK Münbiç'te 46. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 46'ncı devriye görevi icra edildi.

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TSK Münbiçte 46. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.


 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Eylül 2018 tarihinde 46. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.

Kaynak: TRT Haber

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