Ankara'da yollar yeni eğitim yılına hazır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Samsun Yolu'ndaki çalışmaları inceledikten sonra trafik yoğunluğunun azaltılması ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bir süre önce başlatılan çalışmaların 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk günü tamamlanacağını belirten Tuna, şunları ifade etti:

"Telekomun önündeki alt ve üst geçit çalışmalarımız nihayet ermek üzere. Bu gece inşallah burayı trafiğe açıyoruz. Üst kısmını da birkaç gün içinde, kavşakla beraber açmış olacağız. Kepekli'deki alt ve üst geçit de bu akşam tamamlanmış oluyor ve gidiş geliş trafiğine açılıyor. Kızılay Meydanı'ndaki Akay Kavşağı'nda sel felaketlerini önlemek için yapılan çalışmalarımız da sabaha kadar tamamlanmış olacak. Yarın okulların açılması ile birlikte Kızılay'daki trafik problemi bitmiş olacak. Akköprü'nün üst kısmındaki ilave çalışma devam ediyor ama dönüşler ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olacak."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da vatandaşların talepleri doğrultusunda önemli ulaşım noktalarında yapılan çalışmaların tamamlandığını aktararak, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA