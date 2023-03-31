Kaza, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Sabahat Göğüş Caddesi ile Muammer Aksoy Bulvarı kesişimin de meydana geldi.

Okan A. İdaresindeki otomobil ve Muhammet Fatih A. kontrolündeki otomobil ile Vakkas B. idaresindeki araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi hurdaya dönerken sürücülerden Vakkas B. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Aracı alalı bir saat oldu"

Meydana gelen kazanın ardından açıklama yapan Volkswagen marka aracın sürücüsü, "Biz kendi şeridimizde ilerliyorduk. Bir araç sinyal vermeden bizim şeridimize atladı. Sürücü zaten ehliyetsizmiş galiba. Biz de aracı alalı bir saat oldu. Devir işlemleri sonrası noterden yeni çıktık ve sonrasında böyle talihsiz bir olay yaşandı. Yapacak bir şey yok. Araç içerisinde ölebilirdik. Canımıza bir şey olmadı çok şükür" dedi.