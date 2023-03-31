Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınırda yakalanan FETÖ'cü gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.Ç. yakalandı.
Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Yunanistan
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