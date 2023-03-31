Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyazevler Mahallesi'nde bir kişinin sokakta uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.
Ekipler, bölgeye giderek şüpheli Ramazan B.'yi yakaladı.
Zanlının kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 84 gram uyuşturucu, 64 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirdi.
Ekipler, şüpheliler Cihan D. ve Yunus D.'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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