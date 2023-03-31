Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şehirden uzak dağların arasında bir müze
[Fotograf: İHA]
Bayburt merkeze 45 kilometre mesafede dağların arasında bulunan Baksı Müzesi, çağdaş ve geleneksel el sanatı eserlerini aynı çatı altında buluşturuyor.
Mart ayının sonunda yağan karla müzenin yakınında bulunan Çoruh Nehri’nin kısmen donması, ağaçların kırağı tutması, beyaz örtüyle kaplanan arazi görenleri hayran bırakıyor.
Müze kurucusu Hüsamettin Koçan, karın Baksı Müzesini kuşatmasının ardından Baksı'nın başka bir havaya büründüğünü söyleyerek, "Kar Baksı'yı kuşatınca müzemiz başka bir müze oluyor. Müze beyazlara bürününce gökyüzüne yükselen bir görüntü oluşuyor. Doğrusunu isterseniz bir düş kenti haline geliyor burası. Dağlarla Çoruh Nehri arasında geçitler oluyor, bazen sis çöker, orada kendinizi gerçekten bir düş dünyasında hissedersiniz" dedi.
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