Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de Hüseyin Şahin yönetimindeki motosiklet, İhsan Alyanak Bulvarı Maliyeciler Kavşağı'nda refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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