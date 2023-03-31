Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başkent'te termometreler eksi 9'u gördü
Ankara'da mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9'u gösterdi.
Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Ankara’da da etkisini gösterdi.
Mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9'u gösterdi.
Ankara’nın simge yerlerinden Kuğulu Park’taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu.
Hafta sonu sıcaklıklar yükselecek
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Ankara Hava Sıcaklıkları
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