Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda şüpheli F.A'yı ilçe merkezindeki evinde gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Şüpheli F.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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