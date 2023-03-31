D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde otomobili arızalanan sürücü sol şeritte durdu. İkaz lambalarını yakan sürücü reflektör koymak yerine arkadan gelen sürücüleri eliyle işaretiyle yavaşlamaları için uyarmaya başladı.

Bir otomobil son anda fren yaparak kaza yapmaktan kurtuldu ancak arkadan gelen servis minibüsü duramayarak sol şeride bırakılan araca çarptı.

Arkadan gelen 3 araç daha kazaya karıştı. Yaralananın olmadığı zincirleme kaza, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 5 aracın hasar gördüğü zincirleme kaza nedeniyle D-100 karayolunun tek şeridi trafiğe kapanınca yoğunluk oluştu.

Kapalı şerit, araçların kaldırılmasıyla bir süre sonra açıldı.