Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde durdu.

Sürücü kapıyı aniden açınca scooter ile seyreden kadın sürücü kapıya çartı. Çarpmanın şiddetiyle scooter sürücüsü yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen İETT otobüsü scoter ile yola savrulan kadına çarptı.

Kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanığı Atilla Topçu, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsünün kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı" dedi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.