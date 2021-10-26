Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Allahuekber ve Soğanlı dağlarının karla kaplandığı ilçede, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine de mevsimin ilk karı düştü.

Bitkiler ile araç camlarının kırağı tuttuğu ilçede, soğuk hava etkili oluyor.

Vatandaşlardan Fevzi Cihangir, havaların soğumaya başladığını anlatarak, "Dünden itibaren dağlara kar yağdı. Gece de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü ve bayağı soğuktu" dedi.

En düşük sıcaklık Erzurum ve Kars'ta ölçüldü

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 19, Erzincan'da 15, Iğdır'da 13, Ağrı'da 12, Erzurum'da 10, Kars ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars ve Erzurum'da 6, Ağrı'da 5, Ardahan'da 3, Erzincan'da 1, Tunceli'de 0, Iğdır'da ise 5 derece ölçüldü.