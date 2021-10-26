Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışına kaçıracaklardı: Tarihi eser kaçakçısı 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına fiziki takip ve istihbarat çalışmaları sonrasında operasyon düzenlendi. 5 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 278 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 23 Ekim’de Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Kartal’da 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, bilezik, ikona, tablo, göz yaşı şişeleri, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 278 parça tarihi eser bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Tarihi Eser
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