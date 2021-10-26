Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ sanığı avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası
Şanlıurfa'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan avukat, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.T. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün evlerinde kaldığının tespit edildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığına yönelik tutarlı ve somut delillerin bulunduğunu söyleyerek, H.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık H.T, savunmasında beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
Etiketler: FETÖ Şanlıurfa Terör Örgütü Terörle Mücadele
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