Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de zehir taciri 23 kişi yakalandı
Niğde'de narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler 18-25 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 23 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu Narkotik
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