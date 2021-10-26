Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında teröristler tarafından kış hazırlıklarında kullanılabileceği değerlendirilen bir mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi, mağara kullanılamaz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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