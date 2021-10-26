Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karahöyüklü Sokak'taki bir lokantada yemek yiyen müşterinin nefes borusuna ekmek kaştı.

"Heimlich manevrası" uygulandı

Bunun üzerine müşteri, yanına koşarak gelen lokanta çalışanı Diyar Barıştıran'a nefes alamadığını işaret etti. Lokanta çalışanı ise 'heimlich manevrası' uygulayarak müşterinin nefes almasını sağladı.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.