Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nefessiz kalan müşteri "heimlich manevrası" ile hayata tutundu
Konya'da bir lokantada yemek yiyen kişinin nefes borusuna ekmek kaçtı. Durumu fark eden lokanta çalışanı, karnına bası uygulayıp (heimlich manevrası) sırtına eliyle vurduğu müşterinin canını kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karahöyüklü Sokak'taki bir lokantada yemek yiyen müşterinin nefes borusuna ekmek kaştı.
"Heimlich manevrası" uygulandı
Bunun üzerine müşteri, yanına koşarak gelen lokanta çalışanı Diyar Barıştıran'a nefes alamadığını işaret etti. Lokanta çalışanı ise 'heimlich manevrası' uygulayarak müşterinin nefes almasını sağladı.
Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Boğulma
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