Ardahan Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Göle ilçesi kırsalında 22-23 Ekim'de, 'Eren-15' ve 'Şehit Jandarma Onbaşı Vedat Gülder' adı verilen operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyona, 2 jandarma asayiş komando timi, 1 polis özel harekat timi, 1 patlayıcı madde imha timi ve 2 jandarma asayiş timi katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

'Ara, bul, yok et' prensibiyle düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta; mutfak, giyim, inşaat, sağlık ve gıda malzemesi ile fener, pil, örgütsel doküman ve görseller ele geçirildi.

Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de olay yerinde imha edildi.