Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 64 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir madeni yağ geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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