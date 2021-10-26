Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ayvacık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen, lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklendiği için yardım talebinde bulundu.
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 35 göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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