Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 08:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Okul servisi alev aldı: 7 öğrenci son anda kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
Taksim'de sabah saatlerinde tünel çıkışında lise öğrencilerinin içinde olduğu servis minibüsü bir anda alev aldı. Şoför 7 öğrenciyi son anda kurtarırken araç kullanılamaz hale geldi.
Sabah 07.00 sıralarında Taksim Tünel çıkışı Harbiye istikametinde içinde 7 lise öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü alevlere teslim oldu.
Şoför öğrencileri can havliyle tahliye ederken araçta patlamalar oldu.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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