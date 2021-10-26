Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 05:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ticari araç sürücüsü ağaca çarparak yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Balçova ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yan yolunda, Narlıdere'den Balçova istikametine ilerleyen Mustafa Kılıç idaresindeki hafif ticari araç, kenarda bulunan çitleri yıktıktan sonra ağaca çarptı.
Sürücü Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçta sıkışan Kılıç'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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