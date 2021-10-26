Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 02:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Virajı alamayan kamyonet devrildi: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Zile ilçesinde bir kamyonet virajı alamayarak uçuruma devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Cengiz Akan yönetimindeki kamyonet, Zile-Yıldıztepe kara yolu Hasanağa köyü yakınlarında virajı alamayarak uçuruma devrildi.
Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ercan Çerter ve Ferhat Çerter olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ergül ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Antalya'da 3 ayrı noktada orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz