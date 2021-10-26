İlçeye bağlı Sarıkavak, Toptaş ve Güzören mahallelerinde saat 22.30 sıralarında orman yangınları çıktı.

İhbar üzerine Kumluca Orman Yangın Söndürme ekipleri müdaha etti. Alevler yayılmadan yapılan müdahale ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların 3 ayrı bölgede aynı saatte çıkması sabotaj ihtimalini artırdı.

Teyakuza geçen polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri, bölgede devriye dolaşmaya başladı. yangınlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.