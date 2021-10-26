Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 05:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Park halindeki otomobil alev alev yandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultangazi'de sokak üzerinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 04.00'da Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1479. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek otomobili söndürdü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gerçekleştirdiği esnada otomobilde patlama meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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