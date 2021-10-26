Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayan şüphelinin otomobille kaçması üzerine otomobilin geçebileceği kavşak ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.

Otomobille Şehit Bulvarı'ndan ilerleyen şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucu otomobil, Toros Mahallesi 78190. Sokak'ta ekiplerce durduruldu.

'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'kırımızı ışık ihlali', 'ters şerit ihlali' ve 'dur' ihtarına uymamaktan 4 bin 665 TL para cezası kesilen Mustafa Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Otomobil ve şüpheli, yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.