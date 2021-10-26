Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 08:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de FETÖ'ye yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin gizli haberleşme ağını kullandıkları belirlendi.
Ayrıca örgütte sözde yönetici oldukları ifade edildi.
Aralarında 1 noter başkatibi ile 1 emekli askerin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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