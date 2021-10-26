İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin gizli haberleşme ağını kullandıkları belirlendi.

Ayrıca örgütte sözde yönetici oldukları ifade edildi.

Aralarında 1 noter başkatibi ile 1 emekli askerin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.