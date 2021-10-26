Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı, 59 ev karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 59 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 59 ev karantina altına alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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