Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 11:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Damadı el arabasında sokak sokak gezdirdiler
Bursa'nın İznik ilçesindeki düğünde damada ilginç şakalar yapıldı. Arkadaşları damadı una buladı, ağzına emzik verdi, sonra el arabasıyla gezdirdi.
Hemşire Damla Göl ile yat kaptanı Batuhan Alp, ilginç bir düğünle dünya evine girdi.
Bursa'da yapılan düğünde gelin alma sırasında damat, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Arkadaşları, damadın başında yumurta kırdı, un döktü, damacanayla üzerine su döktü. Bununla yetinmeyen damadın arkadaşları Batuhan Alp’e emzik verip, göbek attırdı.
Dakikalarca süren eğlence sonunda damat Batuhan Alp, arkadaşları tarafından el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi. O anlar kameralara yansıdı.
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