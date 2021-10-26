Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yayınlarda kişisel bilgilerin ve verilerin açıklanmasının önüne geçmek için iş birliğine gitti.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, özellikle kuşak programlarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, kişisel verilerin kolayca açıklanabildiği vurgulandı.

Radyo ve televizyon yayınlarında kişisel bilgilerin açıklanmasına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını anlatan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul olarak kişisel verilerin korunmasını çok önemsediklerini söyledi.

KVKK Başkanı Faruk Bilir ise kişilerin onur ve itibarının muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekerek, kişisel verilerin korunmasının hayatın her alanında gözetilmesi, görsel ve işitsel medyada bu verilerin ifşa edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ortak seminerler düzenlenecek

İş birliği protokolüne göre, ortak çalışmaların verimlilikle yürütülmesi için her iki kurumda koordinasyon birimi belirlenecek.

Görevlendirilen uzmanlar, eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi konularında birlikte çalışacak.

Protokol 2 yıl süreyle yürürlükte kalacak, sürenin dolmasına 30 gün kala taraflardan herhangi birisi tarafından fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde 1 yıl süreyle aynı şartlar altında yenilenecek.