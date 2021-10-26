Dün akşam saatlerinde, Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüse, Kültürpark durağında maskesiz bir kişi bindi.

Şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı, bu kişi otobüsten indirildi. Otobüs Kaşınhanı istikametine devam etti.

Otobüsün peşine düştü

Olayın ardından tabanca temin eden bu kişi, başka bir araçla otobüsün peşine düştü. Otobüsü bulan şüpheli, durağa yanaştığında yeniden bindi.

Aracın hareket etmesiyle birlikte yanındaki tabancayı çıkaran şüpheli, tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'a 2 el ateş etti.

Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı. Panik yaşayan diğer yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inip sağa sola kaçıştı.

Kaçan saldırgan için arama başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Ceylan, gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.