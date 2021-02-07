Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına ilişkin istihbarat üzerine Şeref yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste arama yaptı.

Yapılan aramada, bir yolcunun çantasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.