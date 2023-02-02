Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli sayılacak
[Fotograf: İHA]
Bingöl'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına bugün ve yarın idari izin verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda görevli hamile ve engelli personel, 2-3 Şubat'ta iki gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
Son Haberler
- 09:52
- 09:51
- 09:47
- 09:44
- 09:41
Sıradaki Haber
Tek yönlü kapanan Malatya-Sivas kara yolunda ulaşım normale döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz