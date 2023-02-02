Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 07:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
[Fotograf: AA]
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı açıklandı.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı kaydedildi.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
Etiketler: İstanbul Ulaşım Hava Durumu
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