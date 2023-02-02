İstanbul'da bir kişi, arkadaşının aldığı tekne için yat limanı arıyordu. İddiaya göre, Erdal isimli şüpheli kendisine yer temin edebileceğini söyledi.

Mağduru inandırmak için de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın manevi oğlu olduğunu öne sürdü. Masraflar için para istedi. Üç parça halinde 9 bin 500 lira aldı.

Mağdur kişi beklediği yardımı alamayınca yargıya başvurdu. Vali Ali Yerlikaya, vekili aracılığıyla şüpheli kişiyi tanımadığını mağdura bildirdi.

Vali Yerlikaya da şikayetçi oldu

Mağdur kişi suç duyurusunda bulundu. Yerlikaya da adını kullanan şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı. 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Sanık, İstanbul 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.