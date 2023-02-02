Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 06:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nişan dönüşü kar yağışına hazırlıksız yakalandılar
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Boyunlu köyünde nişan töreni sonrası yağan kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve mahsur kalan vatandaşlar köylüler, ve belediye ekiplerince kurtarıldı.
Diyarbakır Silvan ilçesi Boyunlu Köyü'nde nişan töreni sonrası Silvan ilçesine dönüşe geçenler araçlarıyla Boyunlu Köy grup yolunda kar yağışına yakalandı.
112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediye ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.
Köylüler traktörlerle müdahale ederken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri bir yandan vatandaşlara ulaşırken bir yandan da iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürerek karla mücadeleye devam ediyor.
Etiketler: Diyarbakır Kar Yağışı
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