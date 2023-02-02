Kar ve tipi nedeniyle Malatya'dan Sivas yönüne araç geçişleri kapatıldı.

Yolda kalan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Kangal ilçesi ile Hekimhan arasında bulunan 1750 rakımlı Abdalboğan​​​​​​​ geçidi mevkiinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Halen etkisini sürdüren tipi nedeniyle, Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan'da bekletiliyor.