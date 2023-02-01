Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında bir lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.
Göçmenlerin daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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