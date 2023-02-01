Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
İstanbul Zeytinburnu'nda, 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sümer Mahallesi 9. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.
Apartmanda bulunan kişiler kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.
Güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatılırken, bitişikte bulunan binanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
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