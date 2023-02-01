Sümer Mahallesi 9. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Apartmanda bulunan kişiler kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

Güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatılırken, bitişikte bulunan binanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.