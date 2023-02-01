Geminin güvertesindeki ambar kapaklarının arasına henüz belirlenemeyen nedenle bir işçi sıkıştı.

Olayı gören mürettebatın ihbarı üzerine gemiye sağlık, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin gemi tamiri için çalışan işçilerden Cemalettin Ş. olduğunu tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından kıyıya çıkarılan ceset, ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.