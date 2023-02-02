Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ayrı suçtan hükümlü olan cezaevi firarisi yakalandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde 6 ayrı suçtan hükümlü olan cezaevi firarisi yakalandı.
Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 6 ayrı suçtan hükümlü cezaevi firarisi G.T. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kastamonu
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