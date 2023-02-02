Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 06:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muş'ta kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
Muş’ta 4 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Varto ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Eryurdu Köyü'nde hastalanan 77 yaşındaki yaşlı kadın için ekipler seferber oldu.
Muş’un Varto ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Eryurdu Köyü yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde rahatsızlanan 77 yaşındaki Güllü Bozkurt’un yakınları 112’ye haber verdi. Hasta kadının durumunun İl Özel İdaresi ekiplerine aktarılması ile birlikte bölgeye iş makineleri sevk edildi.
Sağlık ekipleriyle 2 saatlik çalışma sonucu köye ulaşan ekipler, hasta kadını ambulansa alarak Varto Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Etiketler: Muş Kar Yağışı
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