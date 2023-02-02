Kar ve tipi nedeniyle Malatya'dan Sivas yönüne araç geçişleri, gece saatlerinde kapatıldı.

Yolda kalan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletildi.

Şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Kangal ilçesi ile Hekimhan arasında bulunan 1750 rakımlı Abdalboğan​​​​​​​ geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Tipi nedeniyle Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan'da bekletildi.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonunda ulaşım normale döndü.