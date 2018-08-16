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Bingöl'de bir askeri şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin, Bingöl'de bir askerin şehit edildiği saldırının failleri olduğu tespit edildi.

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Bingölde bir askeri şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tunceli Pülümür kırsalında, 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Sorej Masiro kod adlı Fırat Kaya ve Rabun Zinar kod adlı Servet Özalp olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, örgüt mensuplarının, 8 Haziran 2018'de 1 askerin şehit olduğu ve 3 personelin yaralandığı Bingöl Yedisu Kabayel Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırının failleri olduğu belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için kent genelinde bölücü terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Bingöl
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