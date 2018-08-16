Bingöl'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 beş terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/7SIF3a4vB0 — TSK (@TSKGnkur) 16 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber