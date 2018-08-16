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İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmirde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütle irtibatlı olan şahısların deşifresine yönelik çalışma başlattı. 

Sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i övücü nitelikte paylaşım yapan ve beğenilerde bulunan 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 

İzmir’de 10 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden birini ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

Şüphelilerden birinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı da tespit edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, fetö
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