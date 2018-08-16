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Kurbanlık yüklü kamyonda 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van Edremit'te kasası kurbanlık küçükbaş hayvanlarla dolu kamyonda yapılan aramada 104 kilogram eroin ele geçirildi.

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Kurbanlık yüklü kamyonda 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan koyun yüklü kamyonda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği Alfa’nın tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Aramada, kasadaki kalasların içerisine zulalanmış 200 paket halinde 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü H.Ö. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.  

Kaynak: İHA, 

Etiketler: Van, uyuşturucu madde, kurbanlık, eroin, Edremit
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