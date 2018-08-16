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MHP'nin TBMM'de sandalye sayısı 50'ye yükseldi

İstanbul Milletvekili Arkaz'ın katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi.

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MHPnin TBMMde sandalye sayısı 50ye yükseldi

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50 oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İyi Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır" ifadelerini kullanmış ve Arkaz'ı partisine davet etmişti.

Arkaz da bu daveti kabul edip MHP'ye katılmıştı.

İyi Parti'nin sandalye sayısı 41'e düştü

Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükselirken, İyi Parti'nin sandalye sayısı 41'e düştü.

Kaynak: AA

Etiketler: tbmm, mhp, hüseyin arkaz
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